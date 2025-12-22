Представлен планшет HUAWEI MatePad 11.5 2026

Компания HUAWEI пополнила ассортимент среднебюджетных планшетов моделью MatePad 11.5 (2026), которая основана на фирменном 7-нанометровом процессоре Kirin T82B с тактовой частотой до 2,28 ГГц. Новинка также характеризуется 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2456:1600 точек, кадровой частотой до 120 Гц и соотношение сторон 3:2, предустановленной операционной системой HarmonyOS 5.1, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 10100 мАч, четырьмя стереодинамиками с Huawei Histen, а также корпусом толщиной 6,1 мм и массой 515 граммов. Планшет обойдется на китайском рынке в эквивалент 255 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

