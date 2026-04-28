Планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 оценили в 420 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, которая базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825.

Новинка также характеризуется 13-дюймовым дисплеем PureSight Pro с разрешением 3540:2190 точек (формат 3.5K), кадровой частотой 144 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, яркостью 800 нит и вариантом с матовым покрытием, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16 с гарантией обновления до Android 18, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, а также 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами. Цена планшета на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 420 долларов за базовую версию.