Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 5 оценили в 580 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых планшетов моделью Legion Y700 Gen 5, которая базируется на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (производительность 4,5 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu).

Новинка также характеризуется до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5T, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3040:1904 точек, частотой обновления 165 Гц, частотой отклика до 2640 Гц, пиковой яркостью 800 нит и охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения третьего поколения с испарительной камерой на 17353 мм², основной камерой на 50 Мп, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и обходной зарядок. Планшет оценен в Китае в эквивалент 580 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.