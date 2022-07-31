Планшет Lenovo Legion Y700 поступил в продажу

Компания Lenovo объявила о старте продаж специальной версии планшета Lenovo Legion Y700 с задней панелью из электрохромного стекла. По словам производителя, это первый планшет который может менять цвет задней панели.

Lenovo Legion Y700 оснащен 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем, покрывающим 100% цветовой гаммы DCI P3. Он имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц. Основана новинка на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 870 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Планшет получил батарею емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Есть 13-мп задняя камера со светодиодной вспышкой и 8-мп селфи-камера на передней панели.

Планшет будет доступен в двух цветах: ледяной белый и ярко-синий по цене от 490 долларов.