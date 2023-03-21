Планшет Lenovo Legion Y900 получил 14,5-дюймовый 3K-экран

Компания Lenovo представила топовый планшет Legion Y900, который оценен в 730 долларов. Новинка характеризуется флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000:1876 пикселей, яркостью 500 кд/кв.м., частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR 10+, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 12300 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой зарядки, металлическим корпусом толщиной 5,85 мм, массой 735 граммов, акустикой от JBL с восемью динамиками и поддержкой Dolby Atmos, разъемом USB-C 3.2 Gen 1, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, дактилоскопом в кнопке включения и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой ZUI 15.