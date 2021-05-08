Планшет Lenovo Tab M10 получит поддержку 5G

В базе данных Google Play Console и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете с кодовым наименованием TB-X607Z, который появится в продаже под названием Tab M10 5G. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 690 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619L и модемом Snapdragon X51 5G для мобильных сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 11 и экран с разрешением 1920:1200 пикселей (плотность 240 DPI). Также планшет получит версию только с поддержкой Wi-Fi. Презентация Lenovo Tab M10 5G ожидается в ближайшие недели, а его ориентировочная цена пока держится в секрете.