Планшет Lenovo Tab P11 оценен в 230 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab P11, который оценен в 230 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и яркостью 400 кд/м2, технологией Eye Care для заботы о глазах пользователя, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, слотом для карт памяти microSD, симметричным портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 10. Опционально пользователю доступны док-станция, клавиатура и цифровое перо.