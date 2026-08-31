Планшет Lenovo ThinkTab 11S оценили в 270 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью ThinkTab 11S, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек (формат 2.5K), кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 20-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивкой ZUX OS на основе ОС Android 16, слотом для карты памяти microSD, разъемом USB Type-C 2.0, 3,5-мм аудиогнездом для наушников и POGO-контактами для фирменной магнитной клавиатуры, а также корпусом массой 485 граммов и толщиной 7 мм. Цена планшета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 270 долларов.