Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2022 получит 2K-экран

Сетевые инсайдеры рассекретили подробные характеристики планшета Lenovo Xiaoxin Pad 2022, официальный релиз которого состоится на следующей неделе. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, 10,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, четыре громкоговорителя, поддержку Wi-F 802.11ac и Bluetooth 5.1, интерфейс USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD, аккумуляторную батарею ёмкостью 7700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт, а также 8-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры. Ориентировочная цена пока не раскрывается.