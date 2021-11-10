Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 появился в продаже

Компания Lenovo дала старт продажам крупного Android-планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6, который оценен в 578 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти. Это цена для первых покупателей. Стилус и клавиатура обойдутся в 55 и 94 доллара соответственно.

Напомним, что новинка оснащается металлическим корпусом массой 565 граммов, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, разъемом USB 3.1 Gen2 Type-C, сканером отпечатков в кнопке включения, магнитным разъёмом для клавиатуры, магнитом для стилуса, 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 360 Гц, пиковой яркостью 600 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 + и Dolby Vision, платформой Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сдвоенной камерой разрешением 13 Мп и 5 Мп, 8-Мп фронтальной камерой и датчиком ToF, аккумулятором ёмкостью 10200 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Комментарии и отзывы Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6
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