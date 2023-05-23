Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 показали на пресс-рендерах

Компания Lenovo опубликовала изображения планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, дизайн устройства не претерпел изменений в сравнении с предшественником. Главное отличие, это одинарная основная камера вместо сдвоенной. Технические характеристики, дата релиза и ориентировочная цена пока не сообщаются.

Напомним, что Xiaoxin Pad Pro 2022 оснащается чипсетами Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Kompanio 1300T в зависимости от версии, 11,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1536 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 128 ГБ встроенной памяти, 13 Мп и 8 Мп камерами, а также батареей ёмкостью 8200 мАч.