Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro подешевел на $140

Компания Lenovo в рамках распродажи 618 снизила цену на планшет Xiaoxin Pad Pro, который вышел в Китае прошлой осенью по цене в 640 долларов. Теперь цену снизили до 500 долларов.

Напомним, что планшет оснащается металлическим корпусом с фирменной двухцветной отделкой, размерами 285,61:184,53:5,63 мм, толщиной 565 граммов, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C, дактилоскопом в кнопке включения, магнитным разъёмом для клавиатуры, магнитом для стилуса, 12,6-дюймовым AMOLED-экраном Samsung E4 с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 360 Гц, пиковой яркостью 600 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 + и Dolby Vision, процессором Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 5 Мп, 8-Мп селфи-камерой и датчика ToF, аккумулятором ёмкостью 10200 мАч и поддержкой проводной зарядки на 45 Вт (комплектный адаптер на 30 Вт).