Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio оценен в 180 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Studio, которая появится в китайской продаже 23 мая по цене в 180 и 205 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 600 нит, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, батареей ёмкостью 8600 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, 8-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, акустической системой JBL с четырьмя высокочастотными и четырьмя среднечастотными динамиками, поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, металлическим корпусом, а также поддержкой стилуса и клавиатуры Lenovo Xiaoxin Air.