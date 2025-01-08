Планшет Lenovo Yoga Tab Plus оценен в 700 евро

Компания Lenovo представила на глобальный рынок планшет Yoga Tab Plus, который основан на прошлогоднем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц. Новинка также оборудована 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, 512 ГБ флеш-памятью UFS 4.0, 12,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2944:1840 точек, переменной кадровой частотой до 144 Гц и яркостью до 900 нит, основной камерой на 13 Мп и селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, шестью динамиками Harman Kardon, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также корпусом толщиной 6,69 мм и массой 640 граммов. Планшет станет доступен для покупки до конца года по цене в 700 евро.