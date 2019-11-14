Планшет Microsoft Surface Pro 7 оказался неремонтопригодным

В прошлом году ремонтники из iFixit оценили ремонтопригодность дорогого планшета Microsoft Surface Pro 6 на один балла из десяти. Прошел год, вышел Microsoft Surface Pro 7 и… история повторилась. Оказалось, Microsoft не проделала работа над ошибками. Как итог – все тот же кол за ремонтопригодность. Специалисты особенно отметили крепко приклеенные дисплей с аккумулятором и распаянные на плате оперативную память, твердотельный накопитель и процессор. Единственный плюс, это использование стандартного винтового крепежа Torx.