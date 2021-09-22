Планшет Microsoft Surface Pro 8 получил 120-Гц экран

Компания Microsoft пополнила ассортимент планшетов моделью Surface Pro 8, которая получила чипы Intel Core i5-1135G7 или i7-1185G7, а также Core i3-1115G4 для корпоративных пользователей. Новинку также оснастили SSD вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ, 8, 16 и 32 ГБ оперативной памяти, 13-дюймовым дисплеем с частотой обновления я 120 Гц и разрешением 2880:1920 пикселей, два разъема USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 (дает среди прочего поддержку дискретных графических адаптеров), автономностью до 16 часов, тыльной камерой разрешением 10 Мп, двумя микрофонами, громкоговорителями на 2 Вт с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Windows 11 и поддержкой стилуса Surface Slim Pen 2. Планшет появится в продаже 5 октября по цене от 1100 долларов.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Pro 8
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