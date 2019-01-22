Планшет Microsoft Surface Pro пережил бросок на трибуны тренером НФЛ

Еще в 2014 году НФЛ и Microsoft договорились о соглашении, которое позволит использовать планшеты Surface Pro в кулуарах и пресс-боксе для каждой команды НФЛ. Эти модифицированные гаджеты имеют специальный защитный чехол, который защищает Surface Pro от попадания на трибуны, что произошло вчера во время игры чемпионата AFC между вождями Канзас-Сити и патриотами Новой Англии.

Во время вчерашней игры, в приступе ярости, главный тренер «Новой Англии» Билл Беличик, бросал Surface Pro на землю и швыряя планшет на трибуны. В своем твиттере исполнительный директор успокоил всех переживающих за устройство: «Не беспокойтесь о Surface Pro, мы проверяем качество для этого точного сценария».

Несмотря на взрыв, который видели миллионы зрителей, смотрящих игру по телевизору или транслирующих ее на своих мобильных устройствах, Беличик победоносно ушел с поля. Конечно, Surface Pro, используемые тренерами НФЛ на поле, защищены массивными защитными чехлами и мы бы не советовали вам швырять свои планшеты о стену, если начнется истерика.