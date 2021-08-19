Планшет Moto Tab G20 получит SoC Helio P22T

Компания Motorola редко выпускает планшеты, но сегодня в Google Play Console обнаружились сведения именно о таком устройстве – Moto Tab G20. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22T с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), дисплей неназванной диагонали с разрешением 1200:800 точек, плотностью 240 PPI и довольно толстыми рамками, 3 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 11, селфи-камеру разрешением 2 Мп и основную камеру на 5 Мп, а также батарею ёмкостью 5100 мАч. Официальный релиз планшета состоится до конца года.

Комментарии и отзывы Moto Tab G20
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