Планшет Motorola Moto Tab G62 оснастили чипсетом Snapdragon 680

Компания Motorola представила планшет Moto Tab G62.

Бюджетный планшет оснащен 10,6-дюймовым экраном с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Основано устройство на платформе Snapdragon 680. На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Также реализована поддержка карты памяти microSD. Емкость аккумулятора составляет 7700 мАч. Moto Tab G62 оснащен двумя камерами с разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, разъемом для наушников и поддержкой Bluetooth 5.2.

Планшет Motorola Moto Tab G62 оценен в 200 долларов за версию без LTE. С модемом планшет будет стоить 225 долларов.