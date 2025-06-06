Планшет Nubia Pad Pro готов к европейскому релизу

Сетевые источники сообщают о скором европейском релизе планшета Nubia Pad Pro, который вышел в Китае в конце апреля. Сообщается, что 12 июня новинка станет готова для предзаказа, а 24 июня стартуют розничные продажи.

Напомним, что новинка Nubia Pad Pro оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, ОЗУ LPDDR5X и встроенной памяти UFS 4.0, многослойной системой охлаждения, 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек (формат 2.8K), частотой обновления изображения 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц, четырехканальными динамиками с поддержкой звуковых эффектов dtsX, корпусом толщиной 7,3 мм и массой 523 грамма, батареей ёмкостью 10100 мАч и поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки.
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