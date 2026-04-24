Планшет OPPO Pad 5 Pro появился в продаже

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, 13,2-дюймовый дисплей с разрешением 3392:2400 точек, соотношением сторон 7:5, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 1000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 13380 мАч, поддержку 67-Вт быстрой проводной зарядки, восемь динамиков, 13-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth, интерфейс USB 3.2 Gen 1, корпус толщиной 5,94 мм и массой 672 грамма.