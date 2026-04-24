Планшет OPPO Pad 5 Pro появился в продаже

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу планшет Pad 5 Pro, презентация которого состоялась несколько дней назад. За новинку просят эквивалент 630, 730 и 805 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, 13,2-дюймовый дисплей с разрешением 3392:2400 точек, соотношением сторон 7:5, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, яркостью 1000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 13380 мАч, поддержку 67-Вт быстрой проводной зарядки, восемь динамиков, 13-Мп основную и 8-Мп селфи-камеры, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth, интерфейс USB 3.2 Gen 1, корпус толщиной 5,94 мм и массой 672 грамма.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor