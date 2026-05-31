Представлен планшет Acer Iconia Duo S14

Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia Duo S14, который получил 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графикой Mali-G615 MP6. Новинку также оснастили 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1840 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, до 256 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, двумя интерфейсами USB Type-C, поддержкой DisplayPort на вход и выход, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, четырьмя стереодинамиками, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 10000 мАч, а также корпусом толщиной 6,2 мм и массой 730 граммов. Планшет появится в продаже в сентябре, но его цена пока не раскрывается.