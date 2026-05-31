Представлен планшет Acer Iconia Duo S14

Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia Duo S14, который получил 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графикой Mali-G615 MP6. Новинку также оснастили 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1840 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 120 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, до 256 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, двумя интерфейсами USB Type-C, поддержкой DisplayPort на вход и выход, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, четырьмя стереодинамиками, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 10000 мАч, а также корпусом толщиной 6,2 мм и массой 730 граммов. Планшет появится в продаже в сентябре, но его цена пока не раскрывается.

HONOR MagicPad 3 Pro признан самым мощным планшетов…
В сети появился свежий рейтинг самых производительных Android-планшетов по версии бенчмарка AnTuTu. Лидер…
Планшет HUAWEI MatePad Mini вышел в России …
Компания Huawei дала старт российским продажам компактного планшета HUAWEI MatePad Mini, который оценен в…
HONOR представила планшет Pad 20…
Компания HONOR официально анонсировала новый планшет Pad 20 среднего ценового сегмента, который вскоре по…
Планшет OPPO Pad 6 получит тонкий корпус …
Компания OPPO раскрыла новые подробности о планшете OPPO Pad 6, который будет представлен 25 мая. Произво…
Vivo Pad 6 Pro возглавил рейтинг планшетов Antutu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Android-планшетов. Первое мест…
Официально: iQOO Pad6 Pro получит 4K-экран …
Компания iQOO объявила, что официальный релиз планшета iQOO Pad6 Pro состоится в Китае 20 мая. В тот же д…
Планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу планшет MagicPad 3 Pro 12.3, который был представлен неделю назад. Нов…
Планшет OPPO Pad Air5 выпустят в новой расцветке …
Компания OPPO объявила, что на презентации 25 мая будут представлены беспроводные наушники Enco Air5s и н…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor