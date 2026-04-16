Представлен планшет TCL TAB A1 Plus с АКБ на 8000 мАч

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью TAB A1 Plus, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613.

Новинка также характеризуется 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2400:1600 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 550 нит, предустановленной операционной системой Android 16, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,7 мм и массой 542 граммов, четырьмя динамиками, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 20-Вт быстрой проводной зарядки. Цена планшета на дебютном американском рынке составляет 300 долларов.
