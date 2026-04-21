Планшет OPPO Pad 5 Pro представлен официально

Компания OPPO объявила о выпуске флагманского планшета Pad 5 Pro, который получил топовую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840.

Новинку также оснастили 13,2-дюймовым экраном с разрешением 3392:2400 пикселей, соотношением сторон 7:5, адаптивной частотой обновления до 144 Гц, яркостью 1000 нит и поддержкой Dolby Vision и HDR Vivid, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, батареей ёмкостью 13380 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, восемью динамиками, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1, поддержкой фирменной клавиатуры, а также стилусов Pencil 3 и Pencil 3 Pro, корпусом толщиной 5,94 мм и массой 672 грамма. Цена базовой конфигурации на 12/256 ГБ составляет эквивалент 630 долларов.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor