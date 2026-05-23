Планшет OPPO Pad 6 получит тонкий корпус

Компания OPPO раскрыла новые подробности о планшете OPPO Pad 6, который будет представлен 25 мая. Производитель подтвердил наличие корпуса толщиной 5,99 мм и массой 577 граммов, а также расцветок Star Blue, Galaxy Silver и Deep Space Gray.

Ранее сообщалось об экране с разрешением и фирменной технологией Soft Light Screen для устранения до 97% паразитных бликов, флагманской 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9500s, которая набирает в бенчмарке AnTuTu 3,06 миллиона баллов, аккумуляторе ёмкостью 10420 мАч, поддержке 67-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной фирменной прошивке ColorOS 16, режиме многозадачности, ПК-версии WPS, управлении файлами на уровне ПК, совместном использованием клавиатуры и мыши, а также функциях искусственного интеллекта.