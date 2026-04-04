Планшет OPPO Pad mini получит очень легкий корпус

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал подробности о характеристиках планшета OPPO Pad mini, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 8,8-дюймового OLED-экрана с разрешением 2880:1920 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 1800 нит, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 829, металлического корпуса толщиной 5,39 мм и массой 279 граммов, 13-Мп основной камеры, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 67-Вт быстрой проводной зарядки, поддержки eSIM, а также тёмно-серой, фиолетовой и зелёной расцветок корпуса.