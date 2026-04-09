Планшет OPPO Pad mini протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного планшета OPPO Pad mini, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 2762 и 9037 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16.

По данным инсайдера Digital Chat Station, планшет также получит 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880:1920 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и яркостью 1800 нит, металлический корпус толщиной 5,39 мм и массой 279 граммов, 13-Мп тыльную камеру, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и eSIM.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor