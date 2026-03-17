Планшет OnePlus Pad 3 Pro получит 16 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры планшета OnePlus Pad 3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 13,2-дюймового экрана, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, а также титановой и зеленой расцветок корпуса. Также источник сообщает о разработке компактного 8,8 дюймового планшета OnePlus, который также получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Напомним, что летом прошлого года был выпущен планшет OnePlus Pad 3 с 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 13,2-дюймовым дисплеем LCD с разрешением 3392:2400 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, корпусом толщиной 5,97 мм и массой 675 граммов, АКБ ёмкостью 12140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп и основной камерой разрешением 13 Мп.