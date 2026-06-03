Представлен 12-дюймовый планшет ASUS Pad

Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью ASUS Pad (T3201), которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц. Новинка также характеризуется 12,2-дюймовым двухслойным OLED-экраном с разрешением 2800:1840 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 600 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland о снижения уровня синего света и мерцания, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти Micro TF, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом из магниевого сплава и тыльной панелью из стекловолокна толщиной 6,5 мм и массой 523 грамма, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, поддержкой стилуса ASUS Pen 2.0 и Bluetooth-клавиатуры, комплектным защитным чехлом, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0. Цены и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.