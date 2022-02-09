Планшет OnePlus Pad будет поставляться с ОС Android 12L

Известно, что OnePlus работает над собственным планшетом, который будет называться OnePlus Pad. Тем не менее, на данный момент никаких других подробностей о планшете не известно, но предполагается, что он будет иметь первоклассное аппаратное обеспечение. Недавно стало известно, что OnePlus Pad будет поставляться с ОС Android 12L, специально представленной для планшетов и складных телефонов. Пользовательский интерфейс будет соответствовать большому соотношению сторон, вместо растянутого интерфейса, как в настоящее время на ОС Android. К сожалению, сроки запуска планшета на данный момент не раскрываются. В декабре OnePlus намекнула на то что OnePlus Pad прибудет в Индию в первой половине 2022 года.