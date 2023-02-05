Планшет OnePlus Pad показали на рендерах

Уже 7 февраля состоится презентация компании OnePlus, на которой представят международную версию флагманского смартфона OnePlus 11, наушники OnePlus Buds Pro 2 и планшет OnePlus Pad. Сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественное изображение грядущей новинки. Отметим огромную основную камеру посередине тыльной панели и популярную зеленую расцветку. Также компания OnePlus поделилась несколькими тизерами, которые подтверждают поддержку стилуса и присоединяемой клавиатуры, которые окажутся в комплекте поставки устройства. Что до технических параметров, то пока известно лишь об 11,6-дюймовом дисплее и металлическом корпусе.