Планшет OnePlus Pad показали на рендерах

Уже 7 февраля состоится презентация компании OnePlus, на которой представят международную версию флагманского смартфона OnePlus 11, наушники OnePlus Buds Pro 2 и планшет OnePlus Pad. Сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественное изображение грядущей новинки. Отметим огромную основную камеру посередине тыльной панели и популярную зеленую расцветку. Также компания OnePlus поделилась несколькими тизерами, которые подтверждают поддержку стилуса и присоединяемой клавиатуры, которые окажутся в комплекте поставки устройства. Что до технических параметров, то пока известно лишь об 11,6-дюймовом дисплее и металлическом корпусе.

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