Планшет Oppo Pad 3 получит SoC Dimensity 8350

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Oppo Pad 3, официальный релиз которого ожидается 25 ноября. Итак, аппарат получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8350, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15, 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,8K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 700 нит, батарею ёмкостью 9510 и поддержку 67-Вт проводной зарядки, а также конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что недавно был выпущен планшет Oppo Pad 3 Pro c 12,1-дюймовым экраном с разрешением 3000:2120 точек и флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.