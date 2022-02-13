Планшет Oppo Pad засветился на постере

Сетевые инсайдеры поделились постером, на котором изображен планшет Oppo Pad, смартфон Find X5 и беспроводные наушники Enco X2. По предварительным данным, планшет получит восьмиядерный процессор Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G, 6 ГБ ОЗУ, 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 13 Мп и 8 Мп основную и фронтальную камеры, батарею ёмкостью 8080 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и до 256 ГБ флеш-памяти. Официальный релиз новых устройств Oppo ожидается на выставке MWC 2022 в начале марта.