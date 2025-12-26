Планшет Realme Pad 3 5G получит батарею на 12200 мАч

Компания Realme раскрыла подробности о планшете Realme Pad 3 5G, официальная презентация которого состоится 6 января. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Max 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 7:5 и сертификацией низкого уровня синего света, четырьмя динамиками, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 12200 мАч, временем автономной работы до 16,7 часа просмотра видео, металлическим корпусом толщиной 6,6 мм и массой 578 граммов, серой и золотистой расцветками, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой UI 7.

