Представлен огромный планшет Infinix XPad Edge

Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPad Edge, которая обойдется на дебютном малазийском рынке в эквивалент 320 долларов. Новинка характеризуется 13,2-дюймовым экраном с разрешением 2.4K, кадровой частотой 90 Гц и функциями защиты зрения, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15, тыльной камерой на 8 Мп и селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, модемом 4G LTE, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и металлическим корпусом массой 588 граммов.