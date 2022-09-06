Планшет Realme Pad Mini вышел в России со скидкой

Компания Realme выпустила в российскую продажу планшет Realme Pad Mini, который оценен в 18 и 20 тысяч рублей за версии с 32 и 64 ГБ флеш-памяти соответственно. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой за 14 и 16 тысяч рублей соответственно.

Планшет также оснащается 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1340:800 пикселей, восьмиядерной платформой Unisoc T616 с графикой Mali-G57 MP1, тыльной камерой разрешением 8 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, комплектным адаптером питания, поддержкой обратной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом массой 372 грамма и габаритами 211,8:124,48:7,6 мм.

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