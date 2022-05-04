Планшет Realme Pad выпустят в России

Компания Realme объявила о том, что её первый планшет Realme Pad выйдет в России. Официальная презентация на нашем рынке состоится 17 мая. Тогда же будет объявлена цена.

Напомним, что представленный еще в прошлом году планшет оснащается корпусом толщиной 6,9 мм и массой 440 граммов, 10,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, основной и селфи-камерами разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G80, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI for Pad.
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