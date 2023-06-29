Планшет Redmi Pad 2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Pad 2, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым наименованием 23073RPBFC оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13. Аппарат набрал 415 и 1411 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.

Redmi Pad 2 также приписывают наличие 10,95-дюймового IPS-дисплея с разрешением 2K и кадровой частотой 90 Гц, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камер, а также аккумулятора ёмкостью 8000 мАч.
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