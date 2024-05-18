Планшет Redmi Pad Pro вышел в новом цвете

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу новый цветовой варианта планшета Redmi Pad Pro, который недавно появился в глобальной продаже. Новинка в голубой расцветке оценена в 210, 240 и 265 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Ранее планшет был доступен в светло-синем, дымчато-зелёном и тёмно-сером цветовых вариантах.

Напомним, что Redmi Pad Pro характеризуется 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нм 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, ОС HyperOS «из коробки», аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.