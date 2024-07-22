Планшет Redmi Pad SE 8.7 получит HD-экран

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о планшете Redmi Pad SE, официальная презентация которого состоится 29 июля. Итак, аппарат оснастят 8,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1340:800 точек (формат HD), 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6650 мАч, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB-C, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и слотом для карты памяти microSD до 2 ТБ.

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