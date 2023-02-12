Планшет Redmi Pad подешевел до $175

Компания Xiaomi снизила цену на старшую версию планшета Redmi Pad, которая теперь доступна за 175 долларов. Речь идет о крупнейшей китайской торговой площадке JD.com.

Напомним, что устройство оснащается 10,61-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 400 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с графикой Arm Mali-G57 MC2, 6/128 памяти, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13 for Pad «из коробки», толщиной 7 мм, массой 445 граммов, четырьмя громкоговорителями и поддержкой Dolby Atmos.
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