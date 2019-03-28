Планшет Samsung Galaxy Tab A Plus 2019 получит 8-дюймовый дисплей

Компания Samsung готовит к выпуску новый планшет Galaxy Tab A Plus 2019 с поддержкой S Pen и ОС Android 9 Pie.Гаджет получит 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек, процессор Exynos 7885, 3 Гбайт ОЗУ, вместимость флеш-накопителя на 32 Гбайт и аккумулятор на 4200 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, приемник GPS/ГЛОНАСС, стереодинамики, камеры с 5 млн (фронтальная), 8 млн (тыльная) пикселей и порт USB Type-C. Дебют новинки Galaxy Tab A Plus 2019 ожидается в уже ближайшее время. О стоимости новинки пока не сообщается.