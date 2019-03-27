Планшет Samsung Galaxy Tab A Plus 2019 получит поддержку стилуса

Профильное издание Tablet Monkeys поделилось рендерами и подробностями о новом планшете Samsung, который будет относится к среднем ценовому сегменту. Новинка выйдет в двух версиях: одна только с поддержкой Wi-Fi, а вторая еще и с модулем 4G/LTE. Устройству также прочат 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, поддержку пера S Pen, восьмиядерный процессор Exynos 7885 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G71 MP2, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, стереодинамики, 8 Мп и 5 Мп камеры, порт USB Type-C, аккумулятор на 4200 мАч и предустановленную ОС Android 9 Pie. В продаже планшет появится под названием Galaxy Tab A Plus 2019 или Galaxy Tab A with S Pen 8.0 2019.