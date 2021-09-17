Планшет Samsung Galaxy Tab A8 2021 показали на рендере

Известный своей безошибочностью инсайдер OnLeaks поделился изображением и подробностями о недорогом планшете Samsung Galaxy Tab A8 2021, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит 10,4-дюймовый дисплей с довольно толстыми рамками, тыльную камеру с датчиком изображения разрешением 8 Мп, четыре динамика, 3,5-мм аудиогнездо для наушников, модем LTE в старших версиях и размеры 246,7:161,8:6,9 мм. Объем оперативной памяти и модель однокристальной системы пока не раскрываются. Его предшественник Galaxy Tab A8 2019 года оснащался не самым производительным процессором Snapdragon 429 и 2 ГБ оперативной памяти.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab A8 2021
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