Планшет Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro получит ОС Android 12L

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о защищенном планшете Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие производительной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G, 4 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 1920:1200 пикселей, предустановленной операционной системы Android 12L, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.2 и версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Напомним, что выпущенный в 2020 году планшет Galaxy Tab Active3 характеризуется соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, возможностью работы в перчатках, сменной батареей ёмкостью 5050 мАч, 8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, платформой Exynos 9810, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, 4 ГБ оперативной памяти, модулем NFC и поддержкой Wi-Fi 6.