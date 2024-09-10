Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ получит SoC Dimensity 9300+

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о планшетах Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra, которые еще не были представлены официально. Младшей модели приписывают наличие 12,4-дюймового дисплея Dynamic AMOLED 2X, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 10090 мАч, сдвоенной основной камеры с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой флагманской платформы MediaTek Dimensity 9300+, 12-Мп селфи-камеры, алюминиевого корпуса, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и поддержки Wi-Fi 6E.

Старшая модель будет отличаться адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ встроенной памяти, аккумулятором на 11200 мАч, сдвоенной фронтальной камерой разрешением 12 Мп и 12 Мп (сверхширик), а также 14,6-дюймовым экраном.