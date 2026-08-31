Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940) в тесте GeekBench 7 набрал 2760/9291

Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940) попал в базу данных бенчмарка Geekbench 7 — запись обнаружил пользователь Abhishek Yadav. Результаты тестирования подтвердили, что устройство использует процессор Dimensity 9500, что полностью совпало с прогнозами. Судя по всему, речь идёт не о разогнанной версии чипа, поскольку основное ядро работает на частоте 4,21 ГГц — это соответствует тактовой частоте базового Dimensity 9500. В предыдущем поколении, Galaxy Tab S11 Ultra, применялся чипсет Dimensity 9400+, где частота главного ядра была увеличена с 3,62 ГГц до 3,73 ГГц.

Планшет получил 12 ГБ оперативной памяти, что выглядит вполне стандартно и не вызывает удивления. Samsung обычно комплектует 16 ГБ только некоторые модификации с накопителем на 1 ТБ — эта практика распространяется как на линейки Galaxy S и Z, так и на серию Tab S. Ожидается, что официальная презентация Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ состоится в сентябре.