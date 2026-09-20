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Планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra получит огромный экран

Профильное издание WinFuture раскрыло параметры флагманских планшетов Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra, которые будут представлены в начале октября. Итак, первый оснастят 12,6-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2800:1752 точки и кадровой частотой 120 Гц, комплектным стилусом S Pen, 3-нанометровым топовым процессором MediaTek Dimensity 9500, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, слотом для карты памяти microSD, 13-Мп основной и 12-Мп фронтальной камерами, двумя стереодинамиками, алюминиевым корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 10600 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.

Старшая модель будет отличаться 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960:1848 точек, конфигурацией с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, 8-Мп сверхширокоугольным модулем в основной камере, четырьмя динамиками и аккумулятором ёмкостью 11600 мАч. Ориентировочная цена планшетов составляет от 1300 и от 1540 евро соответственно.
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