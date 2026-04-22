Глобальную версию планшета OPPO Pad 5 оценили в 460 евро

Компания OPPO выпустила на европейский рынок глобальную версию планшета Pad 5, которая сильно отличается от китайского. Новинка получила 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2800:1980 точек, соотношением сторон 7:5, адаптивной кадровой частотой 30/60/90/120 Гц, пиковой яркостью 900 нит, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 о защите зрения, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графикой Mali-G615, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 10050 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки, четыре динамика, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, поддержку фирменного стилуса OPPO Pencil 2R с 4096 уровнями нажатия и низкой задержкой, тыльную и фронтальную камеры на 8 Мп, а также металлический корпус толщиной 6,83 мм и массой 597 граммов. Цена планшета составляет 460 евро.

