iPad Air получит OLED-экран в 2027 году

По данным информационного издания ETNews, Apple переведёт iPad Air на OLED-дисплей в начале следующего года. Ожидается, что Samsung Display начнёт массовое производство этих панелей в конце 2026 года или в начале 2027-го, а официальный запуск устройства состоится в период с марта по май 2027 года. После выхода нового iPad Air почти вся линейка планшетов Apple перейдёт на OLED-экраны. Исключением останется только базовый iPad, который пока сохранит LCD-дисплей. Ранее iPad Pro столкнулся с более слабым спросом после роста цены, связанного с переходом на OLED, и чтобы избежать похожей ситуации с iPad Air, компания намерена использовать упрощённую OLED-панель.

Сообщается, что экран получит однослойную структуру излучающего слоя, LTPS-транзисторы и гибридную подложку. За счёт более простой конструкции Apple рассчитывает ограничить повышение стоимости нового iPad Air, но и качество данного экрана, естественно, будет немного ниже. Впрочем, так как речь идёт о достаточно доступном планшете, это вполне приемлемый апгрейд, о котором говорили в течение многих лет. Стоит отметить, что iPad Pro уже использует OLED-матрицы, плюс позже в этом году компания якобы планирует внедрить эту технологию в iPad mini с экраном 8,5 дюйма и в MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов. Это позволит производителю полностью отказаться от устаревших панелей и привлекать потенциального покупателя дополнительной причиной для покупки. И на самом деле в этом есть смысл.