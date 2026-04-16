iPad Air получит OLED-экран в 2027 году

Сообщается, что экран получит однослойную структуру излучающего слоя, LTPS-транзисторы и гибридную подложку. За счёт более простой конструкции Apple рассчитывает ограничить повышение стоимости нового iPad Air, но и качество данного экрана, естественно, будет немного ниже. Впрочем, так как речь идёт о достаточно доступном планшете, это вполне приемлемый апгрейд, о котором говорили в течение многих лет. Стоит отметить, что iPad Pro уже использует OLED-матрицы, плюс позже в этом году компания якобы планирует внедрить эту технологию в iPad mini с экраном 8,5 дюйма и в MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов. Это позволит производителю полностью отказаться от устаревших панелей и привлекать потенциального покупателя дополнительной причиной для покупки. И на самом деле в этом есть смысл.