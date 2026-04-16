iPad Air получит OLED-экран в 2027 году

По данным информационного издания ETNews, Apple переведёт iPad Air на OLED-дисплей в начале следующего года. Ожидается, что Samsung Display начнёт массовое производство этих панелей в конце 2026 года или в начале 2027-го, а официальный запуск устройства состоится в период с марта по май 2027 года. После выхода нового iPad Air почти вся линейка планшетов Apple перейдёт на OLED-экраны. Исключением останется только базовый iPad, который пока сохранит LCD-дисплей. Ранее iPad Pro столкнулся с более слабым спросом после роста цены, связанного с переходом на OLED, и чтобы избежать похожей ситуации с iPad Air, компания намерена использовать упрощённую OLED-панель.

Сообщается, что экран получит однослойную структуру излучающего слоя, LTPS-транзисторы и гибридную подложку. За счёт более простой конструкции Apple рассчитывает ограничить повышение стоимости нового iPad Air, но и качество данного экрана, естественно, будет немного ниже. Впрочем, так как речь идёт о достаточно доступном планшете, это вполне приемлемый апгрейд, о котором говорили в течение многих лет. Стоит отметить, что iPad Pro уже использует OLED-матрицы, плюс позже в этом году компания якобы планирует внедрить эту технологию в iPad mini с экраном 8,5 дюйма и в MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов. Это позволит производителю полностью отказаться от устаревших панелей и привлекать потенциального покупателя дополнительной причиной для покупки. И на самом деле в этом есть смысл.
Представлен планшет Lenovo Legion Y700 AI 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700AI, которая появится в продаже в следу…
Официально: планшет REDMI K Pad 2 готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация компактного планшета REDMI K Pad 2 состоится уже в …
Планшет Huawei MatePad 11,5 S оценили в 41 тысячу рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу планшет MatePad 11,5 S, главной особенностью которого стал…
Представлена глобальная версия планшета HUAWEI MatePad Mini…
Компания HUAWEI провела глобальную презентацию компактного планшета MatePad Mini, который вышел в Китае е…
Официально: REDMI K Pad 2 получит АКБ на 9100 мАч…
Компания Xiaomi опубликовала изображения и подробности о планшете REDMI K Pad 2, который будет представле…
Планшет OnePlus Pad 3 Pro получит 16 ГБ ОЗУ…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл параметры планшета OnePlus Pad 3 Pro, который еще не…
Vivo Pad 6 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета Vivo Pad 6 Pr…
Red Magic Gaming Tablet 3 Pro GOLDEN SAGA Limited Edition оц…
Компания Red Magic объявила о выходе планшета Red Magic Gaming Tablet 3 Pro GOLDEN SAGA Limited Edition, …
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
